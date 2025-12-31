Задержки рейсов в Пулково связаны с опозданиями прибывающих самолетов

Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме в условиях непростой метеорологической обстановки, однако в расписании наблюдаются многочисленные задержки.

Как сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», большинство откладываемых вылетов связано с поздним прибытием воздушных судов, а часть рейсов ожидает улучшения погодных условий в Калининграде.

Обе взлетно-посадочные полосы аэропорта функционируют в обычном режиме. При этом Пулково принял в качестве запасного аэродрома девять самолетов, следовавших в калининградский Храброво. Время обслуживания бортов может быть незначительно увеличено из-за проведения противообледенительной обработки.

По данным онлайн-табло на 10:45, задержки затронули десятки рейсов. Так, ночной рейс в Калининград откладывается более чем на 10 часов, три рейса (два в Москву и один в Казань) — более чем на три часа, еще пять — на два часа, восемь — на час. В течение дня 31 декабря задержан еще 31 рейс. Утренний рейс в Калининград и один дневной в московский Шереметьево были отменены.