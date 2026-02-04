МЖД меняет графики электричек для сокращения интервалов из-за морозов

Московская железная дорога (МЖД) проводит корректировку графиков движения пригородных электричек для сокращения интервалов. Эти меры связаны с необходимостью обеспечения стабильности перевозок в условиях сложных погодных условий.

В целях сокращения интервалов движения и стабилизации работы в период низких температур Московская железная дорога вносит изменения в графики отправления пригородных поездов.

Как сообщили в пресс-службе магистрали, специалисты ведут постоянный мониторинг состояния инфраструктуры и подвижного состава, а также внедряют специальные технологические решения для работы в мороз.

По данным перевозчика, ситуация с массовыми перевозками в часы пик постепенно выравнивается. Утреннее движение на большинстве радиальных направлений было штатным, однако на отдельных участках Казанского и Горьковского направлений возникли локальные трудности. Они привели к задержкам электричек, следующих в сторону Москвы.

Так, на станции Куровская из-за неисправности контактной сети было задержано отправление ряда пригородных составов, что повлияло на интервалы движения линий МЦД-3. Неполадку устранили к 8:21, после чего началась работа по вводу отставших поездов в график, сообщает Москва.ру.

В связи с отменой двух электричек на маршрутах Петушки — Очаково и Петушки — Апрелевка для пассажиров были организованы дополнительные остановки двух экспрессов на Горьковском направлении.

Компания принесла извинения за возможные неудобства и сообщила, что предпринимает все необходимые действия для нормализации ситуации.