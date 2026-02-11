Среда, 11 февраля 2026
$77.65 €92.01 ¥11.17
-8.9 C
Санкт-Петербург
Вне СПб

Сабурову в Казахстане может грозить уголовное дело и 12 лет лишения свободы

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала Нурлан Сабуров"

После запрета на въезд в Россию комик Нурлан Сабуров может столкнуться с уголовным преследованием на родине. Казахстанские юристы считают, что его действия по поддержке бойцов ЧВК «Вагнер» подпадают под статью о наемничестве.

Позиция юристов и доказательная база

Казахстанский юрист Бауыржан Онгаров в беседе с «БлокнотРУ» заявил, что в отношении Нурлана Сабурова следует возбудить уголовное дело. Он ссылается на статью 170 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая предусматривает ответственность за наемничество.

Сабурову в Казахстане может грозить уголовное дело и 12 лет лишения свободы
Фото: abn.agency

По его мнению, действия комика подпадают под эту статью, так как он оказывал материальную поддержку ЧВК «Вагнер». В качестве основного доказательства Онгаров приводит видео, записанное в июле 2025 года, на котором Сабуров передает мотоциклы бойцам с пожеланием вернуться с победой. Хотя некоторые пользователи соцсетей предполагали, что ролик мог быть создан с помощью нейросетей, экспертная проверка подтвердила его подлинность.

Аналитики отметили совпадение движений губ с речью и отсутствие цифровых артефактов. Юрист подчеркивает, что статья трактуется широко и охватывает любую помощь наемникам, в том числе оказанную за пределами территории Казахстана. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Ситуация с запретом на въезд в Россию

Ранее Нурлан Сабуров получил официальный запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет. Об этом комик узнал шестого февраля в московском аэропорту Внуково по возвращении из Дубая. Основанием для такого решения послужило привлечение к административной ответственности за нарушение правил въезда и режима пребывания. Также в числе претензий назывались проблемы с налоговым законодательством, вывод средств за границу и резкие высказывания в контексте специальной военной операции.

Сам комик после возвращения в Казахстан ограничился кратким заявлением в социальных сетях, где отказался от подробных комментариев, сославшись на работу юристов, и попросил не вовлекать в ситуацию его семью.

Последствия для карьеры и бизнеса

Запрет на въезд в Россию привел к серьезным профессиональным и финансовым последствиям. Организаторы начали массовую отмену запланированных концертов Сабурова в российских городах. По данным СМИ, отменены выступления в Екатеринбурге, Челябинске, Оренбурге, Орске и Омске, а общее число отмененных мероприятий превышает отметку в 50 штук. При этом на официальном сайте артиста оставались анонсы еще 48 концертов без точных дат.

Сабурову в Казахстане может грозить уголовное дело и 12 лет лишения свободы
Фото: abn.agency

С юридической точки зрения, сам запрет на въезд не влечет автоматического прекращения бизнеса на территории России.  Однако Сабуров лишается возможности лично участвовать в ключевых операциях, таких как открытие счетов или нотариальное заверение документов. Эти действия могут осуществляться через доверенных лиц или с применением электронной цифровой подписи.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

Ученые нашли ключевой фактор для зарождения жизни на планетах

Возникновение жизни на Земле могло быть обусловлено редким химическим стечением обстоятельств в период формирования планеты. Исследователи сообщают, что для этого потребовался строго определенный уровень кислорода, позволивший сохранить на поверхности фосфор и азот.Роль кислорода в распределении ключевых элементовГруппа ученых под руководством Крейга Уолтона из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе представила исследование. Они изучили влияние концентрации кислорода на ранних стадиях формирования планет на их потенциальную обитаемость.По словам авторов исследования, во время формирования планетного ядра из расплавленного вещества существовал крайне узкий диапазон концентрации кислорода. Он позволял удержать фосфор и азот в мантии и коре будущей планеты.Если кислорода было слишком мало, фосфор образовывал связи с железом и мигрировал в ядро, становясь недоступным для биологических процессов. Если кислорода было слишком много, это приводило...
Читать далее
Деньги

Россияне жалуются на рост платежей за ЖКХ

Жители нескольких российских регионов столкнулись с увеличением сумм в январских квитанциях за жилищно-коммунальные услуги.  Жалобы на увеличение платежей поступают из Красноярского края, Калининградской, Архангельской областей и Приморья.Так, в Красноярском крае рост платежей связали с аномально холодной погодой, которая увеличила расход энергоресурсов на обогрев. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на оперативном совещании привел пример, когда счет за январь в поселке Храброво вырос с 3,7 тысячи до 6,3 тысячи рублей для квартиры площадью 42 квадратных метра.В Архангельской области владельцы квартир площадью 60–70 «квадратов» получили счета за отопление на 6–8 тысяч рублей, а общая сумма квитанций достигла 15–18 тысяч рублей. Жители Приморья также сообщили, что платежи за отопление выросли на несколько тысяч рублей по сравнению с прошлой зимой.Часть россиянам отметила, что коэффициент...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть смерть дети полиция погода авария Россия петербург мигранты прокуратура проверка пулково жкх праздник закон образование недвижимость деньги цены здоровье ученые уголовное дело бизнес скандал жильё музеи электричество Китай пенсионеры александр дрозденко исследование налоги выплаты угрозы авито аэропорт законопроект космос ск кирилл поляков Александр Колесов депутаты квартира грипп

Новости дня

Город

Жалобы жильцов дома на переулке Лодыгина привлекли внимание Бастрыкина

Деньги

Стало известно насколько увеличится страховая пенсия в 2026 году

Новости

Что происходит с ограничением работы мессенджера Telegram

Новости

Богомолов попросил освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ

Новости

Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Лисий Нос» в Петербурге

Новости

В конце февраля наблюдатели по всему миру смогут увидеть парад шести планет

Новости

Прокуратура проверит безопасность лифтов на проспекте Космонавтов

Наука

Ученые нашли ключевой фактор для зарождения жизни на планетах

Город

Колесов сообщил петербуржцам о приближении циклона с южной Балтики

Новости

Полиция нашла больше 60 мигрантов-нелегалов после проверки такси в Петербурге

Новости

На Авито проходит распродажа «Хватамба»

Новости

В Петербурге провели внеплановую проверку в автопарке коммерческого перевозчика

Ленинградская область

На территории Ленобласти откроют новые музеи и мемориалы в 2026 году

Новости

Продюсер Рудченко оценил шансы Долиной вернуть любовь фанатов после скандалов

Вне СПб

Фанаты вступились за Меган Маркл после споров о ее приглашении на гала-вечер

Новости

Режиссер Константин Богомолов раскритиковал уровень современных артистов

Город

Заячий остров в Петербурге начали украшать к китайскому Новому году

Новости

Госдума приняла законопроект о медосмотре мигрантов после въезда в Россию

Вне СПб

Долина оказалась в центре нового уголовного дела после скандала с квартирой

Наука

Ученые установили связь между передним перекрестным прикусом и потерей зубов

Город

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге выросла на 17,1% за неделю

Деньги

Россияне жалуются на рост платежей за ЖКХ

Новости

Фигуристка Бетина Попова оценила шансы Петра Гуменника в короткой программе

Новости

Сергей Миронов призвал установить прозрачные стандарты цен на жилье

Новости

В России могут ужесточить правила пребывания для трудовых мигрантов

Вне СПб

Землетрясение на Кубани жители приняли за ракетные удары

Новости

Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о морозах в конце недели

Новости

За 2025 год аэропортом Пулково воспользовались больше 20 млн пассажиров

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb