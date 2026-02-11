Сабурову в Казахстане может грозить уголовное дело и 12 лет лишения свободы

После запрета на въезд в Россию комик Нурлан Сабуров может столкнуться с уголовным преследованием на родине. Казахстанские юристы считают, что его действия по поддержке бойцов ЧВК «Вагнер» подпадают под статью о наемничестве.

Позиция юристов и доказательная база

Казахстанский юрист Бауыржан Онгаров в беседе с «БлокнотРУ» заявил, что в отношении Нурлана Сабурова следует возбудить уголовное дело. Он ссылается на статью 170 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая предусматривает ответственность за наемничество.

По его мнению, действия комика подпадают под эту статью, так как он оказывал материальную поддержку ЧВК «Вагнер». В качестве основного доказательства Онгаров приводит видео, записанное в июле 2025 года, на котором Сабуров передает мотоциклы бойцам с пожеланием вернуться с победой. Хотя некоторые пользователи соцсетей предполагали, что ролик мог быть создан с помощью нейросетей, экспертная проверка подтвердила его подлинность.

Аналитики отметили совпадение движений губ с речью и отсутствие цифровых артефактов. Юрист подчеркивает, что статья трактуется широко и охватывает любую помощь наемникам, в том числе оказанную за пределами территории Казахстана. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Ситуация с запретом на въезд в Россию

Ранее Нурлан Сабуров получил официальный запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет. Об этом комик узнал шестого февраля в московском аэропорту Внуково по возвращении из Дубая. Основанием для такого решения послужило привлечение к административной ответственности за нарушение правил въезда и режима пребывания. Также в числе претензий назывались проблемы с налоговым законодательством, вывод средств за границу и резкие высказывания в контексте специальной военной операции.

Сам комик после возвращения в Казахстан ограничился кратким заявлением в социальных сетях, где отказался от подробных комментариев, сославшись на работу юристов, и попросил не вовлекать в ситуацию его семью.

Последствия для карьеры и бизнеса

Запрет на въезд в Россию привел к серьезным профессиональным и финансовым последствиям. Организаторы начали массовую отмену запланированных концертов Сабурова в российских городах. По данным СМИ, отменены выступления в Екатеринбурге, Челябинске, Оренбурге, Орске и Омске, а общее число отмененных мероприятий превышает отметку в 50 штук. При этом на официальном сайте артиста оставались анонсы еще 48 концертов без точных дат.

С юридической точки зрения, сам запрет на въезд не влечет автоматического прекращения бизнеса на территории России. Однако Сабуров лишается возможности лично участвовать в ключевых операциях, таких как открытие счетов или нотариальное заверение документов. Эти действия могут осуществляться через доверенных лиц или с применением электронной цифровой подписи.