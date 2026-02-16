Принцесса Кейт потеряла доверие к Гарри и Меган Маркл

Принцесса Уэльская Кэтрин считает, что герцогу и герцогине Сассекским «нельзя доверять», после их скандального интервью с Опрой Уинфри в 2021 году.

Отношение к Гарри и Меган до и после свадьбы

Кейт изначально была готова дать Меган шанс. Но после свадьбы 2018 года Уильям и Кейт поняли, что у Сассексов свои планы. Их поведение уже нельзя было объяснить простой сложностью характеров.

Принцесса считала, что Гарри с его разногласиями с братом не захочет оставаться на вторых ролях в монархии. Решающим моментом стало интервью герцогов Сассекских с Опрои Уинфри в 2021 году. После этого разговора Кейт окончательно убедилась, что Сассексам нельзя доверять.

Роль Кейт в ухудшении отношений братьев

Автор биографии принца и принцессы Уэльских Рассел Майерс в книге описывает принцессу Уэльскую как «голос разума» на протяжении всего периода распада отношений между Уильямом и Гарри. Со временем Кейт поняла, что больше не может повлиять на примирение братьев.

Принц Уэльский тяжело переживал решение Гарри уйти от королевских обязанностей. Его супруга относилась к этому иначе и не пыталась убедить Сассексов остаться. В книге указано, что Кейт видела, как долго и болезненно братья отдалялись друг от друга. В итоге она просто приняла неизбежность их расставания.

Другие темы биографии

Книга рассказывает не только об отношениях с Сассексами. В ней освещено становление «кембриджского пути» и реакция пары на смерть Елизаветы II. Описано карибское турне 2022 года и обстоятельства изгнания принца Эндрю из королевской семьи после скандала с Джеффри Эпштейном.

Отдельная глава посвящена тому как Уильям и Кейт сообщили детям о раке принцессы. Биография основана на эксклюзивных источниках. Ее цель показать, как пара формировала образ современной монархии в эпоху перемен и потрясений.

Влияние соцсетей

Ранее Принц Гарри с трудом сдерживал слезы, когда обращался к семьям британцев потерявшим детей. Родственники подали в суд на технологические компании. Герцог Сассекский поддержал их борьбу против разрушительного влияния соцсетей на молодежь.

Встреча прошла в Лос-Анджелесе. Родители утверждают, что мессенджеры вызывают привыкание и наносят урон психике подростков. Голос Гарри дрожал, когда он говорил, что никто из собравшихся не должен был здесь оказаться. Он поблагодарил их за все что они сделали.

Принц назвал ситуацию битвой Давида с Голиафом. Он предупредил что ложь ответчиков обесценивает жизни детей. Юристы владельцев платформ тем временем отвергают все претензии.