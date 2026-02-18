Депутат Лантратова предложила пересмотреть тарифы на такси для семей с детьми

Глава Комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила министру транспорта пересмотреть тарифы на такси для семей с детьми. Депутат рекомендовала снизить комиссию агрегаторов для водителей с автокреслами и увеличить им бонусы в часы повышенного спроса.

Лантратова направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением изменить подход к формированию тарифов на такси для семей с детьми, сообщает 360.ru.

Парламентарий предложила снизить комиссию, взимаемую агрегаторами с водителей, которые оборудовали автомобили детскими автокреслами. Кроме того, она рекомендовала повысить бонусы для таких водителей в периоды повышенного спроса. По мнению Лантратовой, реализация этих мер повысит доступность такси для семей, уменьшит финансовую нагрузку на многодетных родителей и укрепит доверие граждан к государственной поддержке.

Депутат обратила внимание, что в настоящее время поездки на машинах с детскими креслами часто обходятся дороже обычных. Причиной она назвала дефицит водителей, прошедших соответствующее обучение и готовых перевозить детей.

Ранее в Минтрансе сообщали о намерении предоставить пассажирам возможность в реальном времени проверять наличие полиса ОСАГО у вызванного таксиста.