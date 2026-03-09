Полицейские задержали женщину за стрельбу по дому Рианны в Беверли-Хиллз

Неизвестная женщина обстреляла дом певицы Рианны в Беверли-Хиллз. В момент стрельбы артистка находилась внутри. Полицейским удалось задержать нападавшую, никто не пострадал.
Злоумышленница обстреляла дом поп-звезды Рианны в Беверли-Хиллз. Об этом рассказала Los Angeles Times со ссылкой на сообщение полиции Лос-Анджелеса.
Инцидент произошел днем девятого марта. Нападавшая произвела около десяти выстрелов из белого автомобиля Tesla, одна пуля попала в стену особняка. Певица находилась внутри, но не пострадала.
Позже сотрудники полиции задержали 30-летнюю женщину. Мотивы ее поступка пока не установлены.