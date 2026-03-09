Полицейские задержали женщину за стрельбу по дому Рианны в Беверли-Хиллз

После почти трехмесячного затишья межзвездный объект 3I/ATLAS вновь привлек внимание астрономов.Дело в том, что 16 марта 2026 года комета совершит максимальное сближение с Юпитером, пройдя на расстоянии около 53 миллионов километров от планеты-гиганта. Данная встреча станет последним важным событием в путешествии объекта по Солнечной системе, после чего она навсегда исчезнет из поля зрения земных телескопов.Уникальная траекторияРасстояние в 53 миллиона километров составляет 0,357 астрономической единицы и считается по космическим меркам крайне близким пролетом. Это примерно в полтора раза дальше, чем расстояние от Земли до Солнца. Однако с учетом масштабов Солнечной системы комета пройдет буквально по касательной к орбите газового гиганта.Особенность 3I/ATLAS заключается в том, что ее орбита почти идеально лежит в плоскости эклиптики — той самой плоскости, в которой вращаются...