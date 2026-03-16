За четыре года в Петербурге возбудили 76 дел о фейках об армии

В Санкт-Петербурге с 2022 года по февраль 2026-го возбудили 76 уголовных дел о фейках и дискредитации Вооруженных сил России. Наибольшее количество разбирательств пришлось на 2025 год.

Представители ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти обнародовали статистику уголовных дел, связанных с распространением ложной информации о Вооруженных силах и их дискредитацией. Опубликованные данные охватывают период с 2022 года по февраль 2026-го.

В 2022 году на территории Северной столицы возбудили 12 дел по статье о фейках об армии. Дел о дискредитации тогда не заводили, и ни одно из разбирательств до суда не дошло. В 2023 году инициировали также 12 дел. Из них восемь за фейки и четыре за дискредитацию. В суды направили пять материалов, сообщает «Форпост».

В 2024 году количество дел выросло до 17. Из них 11 по статье о фейках и шесть о дискредитации. Пик пришелся на 2025 год, когда возбудили 21 дело — 18 за фейки и три за дискредитацию. За эти два года в суды ушли 12 материалов.

За январь и февраль 2026 года начато 14 уголовных дел. Из них 12 связаны с распространением ложной информации о российской армии и два — с дискредитацией. Ни одно из дел этого периода не было прекращено до суда.