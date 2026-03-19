На новой ВСМ Москва — Петербург появятся 16 станций

На высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург появятся 16 остановок. Станции встроят в городскую инфраструктуру для удобных пересадок на метро, автобусы и электрички.

В официальном Телеграм-канале проекта раскрыли детали будущего маршрута. Всего на линии предусмотрено 16 остановок. Из них 14 предназначены для пассажиров, еще две предназначены для обслуживания составов в пути.

Станции интегрируют в городскую инфраструктуру. У вокзалов пассажиры смогут пересесть на метро, автобусы или электрички, что обеспечит бесшовные поездки.

Отметим, что ВСМ станет пилотным для России проектом. На данный момент в стране нет магистралей для поездов со скоростью 200–400 километров в час. Запуск движения запланирован на 2028 год. Время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут, тогда как на «Сапсане» дорога занимает около четырех часов.

Ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков оценил экономический эффект от ВСМ. За период стройки и первые 20 лет эксплуатации валовой региональный продукт Петербурга вырастет более чем на два триллиона рублей, а бюджетные доходы превысят отметку в 250 миллиардов. Сокращение времени в пути усилит туристический поток и станут драйвером для развития инфраструктуры. Вдоль магистрали планируют возвести 3,9 миллиона квадратных метров недвижимости.