Таможня перестала выдавать ТПО на руки при выпуске автомобиля

С начала апреля таможня перестала выдавать физическим лицам таможенный приходный ордер при ввозе автомобилей из-за границы. Без этого документа поставить машину на учет в Госавтоинспекцию невозможно.

Таможенный приходной ордер (ТПО) используется для исчисления и уплаты таможенных пошлин и налогов. Раньше документ выдавали собственнику транспортного средства вместе с остальным пакетом документов. С апреля ТПО на руки не выдают.

Для постановки на учет в Госавтоинспекцию его нужно подавать вместе с ЭПТС, сертификатом от лаборатории, пассажирской декларацией, квитанциями об оплате пошлин и утильсбора, сообщает «ФедералПресс».

Специалисты сообщают о двух ситуациях с недостающим таможенным приходным ордером. Если человек узнал об отсутствии документа заранее, он может скачать ТПО самостоятельно. Для этого нужно зайти на сайт ФТС, авторизоваться через «Госуслуги», найти раздел «Таможенные приходные ордера» и распечатать нужный документ.

Если же факт отсутствия обнаружился уже в Госавтоинспекции, оформление начнут без ордера, но донести его потребуют в течение получаса или часа.