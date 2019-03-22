Петербуржцам предлагают принять участие в Дне бездомного человека

"Ночлежка" просит горожан не оставаться равнодушными. Фото: https://vk.com/nochlezhka

Горожане смогу помочь людям, оказавшимся на улице, продуктами и предметами личной гигиеной.

Акция состоится сегодня, 23 марта, в петербургских гипермаркетах «Лента». Люди, придя за покупками, смогут купить все, что считают людям, и передать волонтерам «Ночлежки». Они будут ждать у касс, поэтому петербуржцам даже не придется никуда идти. После активисты распределят подаренные горожанами вещи и еду подопечным. К слову, лучше всего покупать еду, которую не нужно готовить, и которая долго не портится. Уточняется, что подобная акция пройдет уже во второй раз.

Напоминаем, что «Ночлежка» — это благотворительная организация, которая помогает бездомным людям. Они могут остановиться в приюте, подлечиться, восстановить документы и даже найти работу. Волонтеры «Ночлежки» всегда рады помощи горожанам. Так, например, на Масленицу они просили людей приносить блины и прочие угощения, чтобы бездомные могли стать частью праздника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Ночлежка» просит пожертвовать бездомным жетоны.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
бездомные благотворительность ночлежка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»
В Петергофе подросток спас из ледяной воды собаку