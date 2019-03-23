Самыми популярными мужскими имена в России стали Артем, Александр и Михаил

В России мальчиков рождается больше - 51 % от общего количества рожденных детей. Фото: https://pixabay.com

В России мальчиков рождается больше - 51 % от общего количества рожденных детей. Фото: https://pixabay.com

Девочкам же чаще всего дают имена София, Виктория и Анна.

Помимо этого, за полгода работы единого реестра ЗАГС было установлено, что в России мальчиков рождается больше — 51 % от общего количества рожденных детей. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба России.

Всего за полгода работы Единого реестра ЗАГС было внесено 2,7 миллиона записей. А с 1 октября прошлого года все органы ЗАГС перешли на единое программное обеспечение. Теперь все сведения о регистрации хранятся в единой базе в Центре обработки данных ФНС России.

Такой электронный формат позволяет гражданам получить свидетельство о регистрации в любом органе ЗАГС. Все бумажные записи будут перенесены в ЕГР ЗАГС к 2021 году.

Помимо этого, собранные данные показали, что мальчикам чаще всего дают имена Михаил, Артем и Александр, а девочкам — София, Виктория и Анна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россияне стали менять свои имена на 2% чаще.