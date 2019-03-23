Барановская, Тюльпанова и Арбенина раскрыли секреты своей красоты

Диана Арбенина сказала, что каждый день утром делает зарядку и вообще любит спорт. Фото: https://www.instagram.com/d_arbenina_official/

Диана Арбенина сказала, что каждый день утром делает зарядку и вообще любит спорт. Фото: https://www.instagram.com/d_arbenina_official/

Кто-то вкалывает ботокс, кто-то делает подтяжку груди, а другие “перманентно мало едят”.

Звезды шоу-бизнеса поделились в интервью “Комсомольской правде” своими секретами красоты. О своих секретах рассказали солистка группы “Ночные снайперы” Диана Арбенина, телеведущая Юлия Барановская и светская львица Милана Кержакова.

Барановская отметила, что любит экстремальные виды спорта, но практиковать такое каждый день для идеально фигуры сложно. Поэтому телеведущая находится в поиске идеальной физической нагрузки и уверена, что только физические нагрузки могут привести в идеальный тонус.

Также Барановская призналась, что избирательно относится к косметике, старается пользоваться только эко-средствам и не увлекается косметологией.

В свою очередь Милана Кержакова сообщила, что ее секрет идеально фигуры в “перманентно малом поглощении еды”. Правда, отменила Кержакова, она может себе позволить сладкое и пиццу, если сильно хочется, а также любит газированные напитки. Помимо этого, она три раза в неделю посещает спортивный зал.

А вот Диана Арбенина сказала, что каждый день утром делает зарядку и вообще любит спорт. Арбенина в интервью рассказала, что занимается боксом. В моменты сильных переживаний, тренировка помогает ей сбросить лишние эмоции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что специалисты назвали лучший тип питания на 2019 год.