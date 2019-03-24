Инспекторы Ленобласти отправились на поиски мам за рулем

Женщин-водителей ищут, чтобы раздать им памятку о правилах дорожного движения. Делают это сотрудники ГИБДД с целью напоминания о проблеме детского травматизма в ДТП.

Подобная акция уже прошла в Подпорожье. Там юный отряд инспекторов школ №4 и №1 раздавали женщинам-водителям открытки с просьбами соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщает “Мойка78”

Яркие открытки теперь получат и женщины-водители Ленинградской области. Цель акции — еще раз привлечь внимание к ДТП с участием детей. Помимо этого, инспекторы надеются, что таким образом смогут повлиять на культуру поведен на дорогах.

К участию в акции привлечены дети, чтобы памятника действовали более убедительно на участников движения.

Госавтоинспекция отмечает, что основные нарушения водителей транспортных средств, которые становятся причиной ДТП с детьми — несоблюдение очередности проезда перекрестков и неправильный выбор дистанции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ГИБДД назвали сроки введения электронных водительских прав.