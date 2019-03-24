Тоннель дамбы в Санкт-Петербурге будет временно закрыт

На сайте Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга появилась информация о временном ограничении движения в автодорожном тоннеле.
Сообщается, что тоннель дамбы временно закроют для проведения плановых технологических работ по обслуживанию оборудования от наводнений.
Ограничение движение будет осуществляться по следующему графику:
По внешнему кольцу транспортного отсека Финской стороны нельзя будет передвигаться с 25 марта по 26 марта.
По внутреннему кольцу транспортного отсека Невской стороны движение ограничат с 27 марта по 29 марта.
Кроме того, для ввода и вывода техники возможна полная остановка движения перед въездом в тоннель. Однако время остановки будет составлять не более 10 минут.
Дирекция Комплекса защитных сооружений приносит свои извинения за неудобства.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в понедельник в Санкт-Петербурге будет мокрый снег и гололедица.