Тоннель дамбы в Санкт-Петербурге будет временно закрыт

Движение ограничат меньше, чем на неделю. Фото: dambaspb.ru

Движение ограничат меньше, чем на неделю. Фото: dambaspb.ru

На сайте Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга появилась информация о временном ограничении движения в автодорожном тоннеле.

Сообщается, что тоннель дамбы временно закроют для проведения плановых технологических работ по обслуживанию оборудования от наводнений.

Ограничение движение будет осуществляться по следующему графику:

По внешнему кольцу транспортного отсека Финской стороны нельзя будет передвигаться с 25 марта по 26 марта.

По внутреннему кольцу транспортного отсека Невской стороны движение ограничат с 27 марта по 29 марта.

Кроме того, для ввода и вывода техники возможна полная остановка движения перед въездом в тоннель. Однако время остановки будет составлять не более 10 минут.

Дирекция Комплекса защитных сооружений приносит свои извинения за неудобства.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в понедельник в Санкт-Петербурге будет мокрый снег и гололедица.