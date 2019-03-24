Собственную картину в Историческом музее повесили журналисты

Акция проводилась сотрудниками «Московского комсомольца» и была направлена на привлечение внимания к слабой системе безопасности в музеях.

Журналисты совершили «ограбление наоборот»: повесили на выставке «Николай II. Семья и престол» лишний экспонат и хотели проверить как долго он будет оставаться незамеченным.

Организаторы акции подробно описали процесс приготовления и непосредственно вывешивания картины. Они сообщили, что все прошло без проблем: охрана на входе не обратила внимания на завернутую в пакет картину, смотрительница отвлекалась, никому не было дела.

На следующий день после размещения экспоната журналисты позвонили в справочную службу музея, где им ничего об инциденте не сказали.

Позже картину заметили и сняли с выставки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что обвиняемый в краже картины Куинджи заявил, что хотел вернуть ее.