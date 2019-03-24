РЖД запустит 11 новых поездов «Сапсан»

ОАО «Российские железные дороги» обсуждают с немецкой компанией «Siemens» закупку 11-ти новых скоростных поездов «Сапсан».

Планируется запустить новые высокоскоростные поезда из Германии по уже действующему маршруту Санкт-Петербург – Москва.

На данный момент перевозку пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой осуществляет 16 поездов.

По доступным данным, за февраль этого года поезда «Сапсан» осуществили перевозку более 367 тысяч пассажиров. Число людей, пользующихся услугами высокоскоростного поезда, увеличилось на 8,7%.

Кроме того, за два прошедших месяца этого года объем перевозок пассажиров на данном поезде увеличился на 7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В связи с этим увеличение количества поездов будет полезным шагом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что художник Илья Тихомиров изобразил будущее петербургского транспорта к 2020 году.