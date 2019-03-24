В Telegram можно будет удалять сообщения собеседника

Дуров сообщил, что введение новой функции хорошо обдумано. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева
Дуров сообщил, что введение новой функции хорошо обдумано. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Ранее пользователям мессенджера была доступна возможность удалить собственное сообщение в течение 48 часов после его отправки.

О новой функции в воскресенье, 24 марта, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Дуров заявил, что с сегодняшнего дня каждый пользователь мессенджера имеет возможность удалить не только своё сообщение, но и любое другое в частной переписке. Кроме того, теперь не имеет значения давность отправки. Теперь разговор можно стереть с обеих сторон при желании.

Основатель Telegram отметил, что разработчиками учитывалась обеспокоенность пользователей о возможном злоупотреблении нововведением и сохранностью своей переписки. Однако сотрудники мессенджера считают, что возможность контроля над своими следами в цифровом пространстве важнее.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный дизайнер Apple назвал причину популярности AirPods.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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