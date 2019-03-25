Собственник здания Гостипографии заплатит 100 тысяч рублей после проверки КГИОП

Комплекс зданий Печатного двора признан памятником архитектуры в 1988 году. Фото: Яндекс.Панорама
Комплекс зданий Печатного двора признан памятником архитектуры в 1988 году. Фото: Яндекс.Панорама

Печатный двор Горького на Чкаловском является объектом культурного наследия — но в окнах решетках, а на фасадах граффити.

После проверки КГИОП суд Петроградского района Петербурга вынес решение о штрафе для компании “СПБ-принт” из-за ненадлежащего использования объекта культурного наследия Петербурга, сообщили в суде 25 марта. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

По данным дела, сотрудники КГИОП проверили здание Государственной типографии на Чкаловском пр., д. 15 в декабре и остались недовольны состоянием фасадов дома. В окна вмонтированы металлические решетки, на здание повесили рекламные вывески, стены испорчены граффити.

Адвокаты компании заявили, что именно в таком состоянии и получили здание в 2012 году, передают в суде — и хотя собственник убрал решетки и вывески, дети из школы поблизости продолжают наносить новые граффити.

Государственную типографию, также известную как Печатный двор им. Горького построили в 1827 году по указу Николая I. Это самая старая типография Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов хочет расширить полномочия КГИОП.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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