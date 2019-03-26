Эксперты назвали три самые перспективные профессии в Петербурге в 2019 году

В 2018 году средняя зарплата в Петербурге, по данным Росстата, составляла примерно 60 тыс. рублей. В 2019 году глобальных изменений на рынке труда не случится. Однако в сфере IT, например, доходы точно будут расти, считают эксперты, но эта не единственная успешная сфера.

Представитель HeadHunter по Северо-Западу рассказал Gazeta.SPb о том, работники каких областей будут самым высокооплачиваемыми и востребованными в 2019 году в Петербурге.

Эксперт замечает, что точно будут расти зарплаты в сфере IT и, скорее всего, достаточно существенно. Например, здесь ожидаемый диапазон изменений составит 10%, в то время, как в других сферах – всего 6%.

Сегодня самые востребованные на петербургском рынке труда — это работники сферы продаж. На них ориентирована большая часть предложений о работе, а именно – 32%. На втором месте находится сфера IT и интернета – 19%, на третьем – производства (13%). Далее идут административный персонал, транспорт и логистика, маркетинг, реклама и PR, рабочий персонал.

Что касается вопроса, достойно ли оплачиваются услуги таких востребованных специалистов, то здесь ответ – частично. Например, замечает эксперт, зарплаты ИТ-специалистов в любом случае продолжат расти, поскольку с развитием технологий уже сейчас в этой сфере меняется рынок труда. На высокий заработок могут также рассчитывать менеджеры по продажам b2b, а сама сфера продаж, по мнению эксперта, отлично подходит для начинающих специалистов. И третья категория трудящихся, которую ждут положительные изменения в этом году – это квалифицированные производственные работники. Речь идет об инженерах и представителях рабочих специальностей. Так, зарплата сварщика или оператора станков с ЧПУ может составлять 70 тыс. рублей и больше, считает эксперт.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, работники каких сфер в Петербурге зарабатывают больше всего. Так, по мнению специалистов HeadHunter , самыми высокооплачиваемыми сейчас являются области разработки ПО, агентских услуг, управления и организации производства, продаж b2b, эксплуатации информационных систем. Зарплаты работников, занятых здесь, находятся в диапазоне от 99,1 до 69,6 тыс. рублей. Также эксперты отмечали, что зарплата в Петербурге и в Ленинградской области разная В среднем, в Северной столице она выше на 7000 рублей.