Volkswagen хочет выпускать автомобили во Всеволожске

Компания может выкупить имеющийся там завод у Ford, который решил его закрыть.

О том, что Volkswagen заинтересован предприятием, стало известно сегодня, 26 марта. Пока что компания не приняла окончательного решения. Известно, что представители Volkswagen и не только уже приезжали на объект осмотреться. Заводом заинтересованы несколько компаний, какова его дальнейшая судьба – непонятно, но вариантов множество. Возможна как продажа, так и признание предприятия банкротом, передает 78.ru.

Уточняется, что официально объявить о закрытии завода Ford хотят уже в эту среду, 27 марта. Многих волнует то, что после этого десятки людей останутся без работы. Администрация Ленинградской области заинтересована в том, чтобы помещение не пустовало, а нашло нового собственника-производителя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Московском проспекте начали сносить завод “Петмол”.