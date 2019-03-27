Перечень расходов для получения матпомощи в Петербурге увеличили на несколько пунктов

Матпомощь будет предоставлена петербуржцам, доход которых на одного человека в семье ниже двукратной величины прожиточного минимума. Фото: https://pixabay.com

Матпомощь будет предоставлена петербуржцам, доход которых на одного человека в семье ниже двукратной величины прожиточного минимума. Фото: https://pixabay.com

Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

На сайте правительства Петербурга опубликовали расчищенный перечень расходов для получения материальной помощи петербуржцам в трудной жизненной ситуации. Согласно постановлению, которое подписал действующий губернатор Петербурга Александр Беглов, теперь получить материальную помощь можно будет на приобретение и подключение одного комплекта цифрового пользовательского приемного оборудования.

Также материальная помощь может быть предоставлена для ремонта жилого помещения. В том числе за матпомощь можно будет приобрести и установить газовый котел, произвести текущий ремонт стен, крыши, дымохода и крыльца.

Помимо этого, деньги могут пойти на путевки для оздоровительного отдыха детей-инвалидов в возрасте младше 6 лет 6 месяцев в пансионаты, дома отдыха.

В Смольном отмечают, что матпомощь будет предоставлена петербуржцам, доход которых на одного человека в семье ниже двукратной величины прожиточного минимума, а это 22 042 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов оценил соцобъекты Петербурга и назвал сумму, которая необходима на их развитие.