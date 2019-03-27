Свои шесть «квадратов» слабо повлияют на количество бездомных в Петербурге

На жилплощадь больше шести квадратных метров могут претендовать бездомные с последней пропиской в Петербурге, которые встали на учет в социальные органы. Таких людей в Северной столице совсем небольшая часть, по словам эксперта, но для них поправка может стать первым шагом к нормальной жизни.

Поправка в городской закон о специализированном жилищном фонде, принятая в первом чтении ЗакСом сегодня, 27 марта, незначительно повлияет на жизнь бездомных Петербурга, считает руководитель консультационной службы «Ночлежки» Наталья Шавлохова. Поправка меняет размер жилплощади, которую власти предоставляют бездомному, если он встал на учет в органах социальной защиты. Теперь она будет «более» шести метров квадратных, а не «менее».

Наталья Шавлохова говорит, что закон таким образом привели к здравому смыслу – теперь людям не будут давать жилплощадь размером со спичечный коробок. В то же время ничего судьбоносного не произошло, поскольку город выделит площадь в шесть «квадратов» не каждому из 60 тысяч бездомных в Петербурге, а лишь тем, у кого последняя прописка – петербургская, а не Ленинградской области и, конечно, не других регионов.

К тому же люди не сами выбирают, оказаться ли им на улице. Наталья Шавлохова рассказала о том, что есть случаи, когда мошенники отнимают у людей жилье в Петербурге с петербургской пропиской и меняют её на прописку в Ленобласти. В результате человек оказывается на улице, но на шесть «квадратов» формально претендовать уже не может.

Таким образом, из 60 тысяч бездомных, смогут получить шанс на здоровое существование в обществе в виде шести «квадратов» – немногие. Эксперт затруднилась назвать точное число.

Кроме того, постановка на учет в органы соцзащиты, а затем ожидание своей очереди на жилплощадь – это тоже не быстрый процесс, замечает Наталья Шавлохова. Поэтому резких изменений в положительную сторону ждать не приходится, но всё же надежда есть.

Однако, убеждена Наталья Шавлохова, жизнь той малой бездомных Петербурга, что получат свои шесть «квадратов», конечно, изменится в лучшую сторону. Бездомные обретут безопасность, чувство чего-то своего. Эксперт замечает, что без жилья точно никак, и эти шесть «квадратов» как раз могут быть первым шагом на пути к нормальной жизни. Наталья Шавлохова говорит о похожей программе, которая действует сейчас в Финляндии. Там человеку дают жилье, а потом с ним работают психологи и юристы. Однако, можно предположить, для Петербурга хотя бы шесть квадратных метров — уже неплохое начало.

Ранее представитель партии «Единая Россия» Денис Четырбок сообщал, что по официальным данным на учете в Петербурге стоят более трех тысяч бездомных. По последним статистическим данным в Петербурге около 60 тысяч бездомных, а в 2002 году бездомных было 28 тысяч человек.