Скончался актер Нодар Мгалоблишвили

Грузинскому и советскому актеру чаще всего доставались роли злодеев. Фото: pixabay.com
Грузинскому и советскому актеру чаще всего доставались роли злодеев. Фото: pixabay.com

Исполнитель роли Калиостро в фильме “Формула любви” последние месяцы болел.

Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили умер накануне 26 марта. Народному артисту Грузинской ССР было 87 лет. Как сообщают близкие актера, в последние несколько месяцев состояние артиста ухудшилось из-за болезни. Родился и умер актер в столице Грузии Тбилиси.

Нодар Мгалоблишвили родился в Тбилиси и учился в городском театральном институте. В кино он начал сниматься в 1958 году, но известность пришла к нему после роли Калиостро в фильме “Формула любви” 1984 года. Через два года после этой роли артист резко сократил число ролей и стал намного реже появляться на телеэкранах. Чаще всего его персонажи оказывались злодеями, хотя начинал актер с амплуа героя-любовника.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что умер кинорежиссер Марлен Хуциев.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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