Словно Дарт Вейдер: Инаугурация мэра Белгорода прошла под музыку из “Звёздных войн” (видео)

Музыка из популярной саги “Звёздные войны” звучала на весь зал. Фото: https://www.youtube.com

Музыка из популярной саги “Звёздные войны” звучала на весь зал. Фото: https://www.youtube.com

Новый мэр Юрий Гладунов вышел под звуки Имперского марша и, судя по невозмутимому лицу, подмены никакой не заметил.

Там, где должен был звучать гимн России, звучал марш совсем другой империи. Музыка из популярной саги “Звёздные войны” звучала на весь зал. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Сергей Доренко.

Журналист в шутку отметил, что первым приказом нового мэра должен стать приказ “Уничтожить республику”. Тем самым журналист сделал отсылку к знаменитой саге.

Добавим, то за Юрия Гладунова, которого выбрали в городском совете, проголосовали 30 депутатов. Кроме того, четыре бюллетеня были испорчены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что световой меч из саги “Звездные войны” продали за 179,5 тысяч долларов.

Видео: https://www.youtube.com