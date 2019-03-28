YouTube удалил последние выпуски Дудя и Парфенова

Гостем удаленного выпуска стал Таир Мамедов. Фото: Юрий Дудь/ YouTube
Гостем удаленного выпуска стал Таир Мамедов. Фото: Юрий Дудь/ YouTube

С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.

Администрация сервиса назвала официальную причину — «нарушение условий использования YouTube». Более подробных пояснений сервис не давал.

Гостем удаленного выпуска передачи «вДудь» стал бывший резидент Comedy Club Таир Мамедов. Видео было опубликовано 20 марта. В выпуске гость много говорил про переезд из России.

Новый выпуск «Намедни» Леонида Парфенова рассказывал о событиях 1946 года. Он был первой частью цикла из 5 выпусков «1946-1951». Программа была опубликована 18 марта.

Видео с канала Леонида Парфенова было не удалено, а скрыто, сообщает РБК со ссылкой на концертного директора Парфенова Табриза Шахиди.

Также Шахиди отметил, что видео пришлось скрыть из-за несоответствий новым правилам сервиса относительно рекламных вставок.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Шнуров появится на сцене Московского театра мюзикла.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
YouTube Леонид Парфенов юрий дудь
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