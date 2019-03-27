Сергей Шнуров появится на сцене Московского театра мюзикла

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Фото: "Сергей Шнуров (группа Ленинград)"/ВК

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров примет участие в серии встреч «Михаил Швыдкой приглашает», которые пройдут на сцене Московского театра мюзикла.

Художественный руководитель Московского театра мюзикла, телеведущий Михаил Швыдкой 13 мая планирует поговорить со Шнуровым об искусстве и жизни. Шнур в свою очередь прочтет свои стихи и ответит на вопросы зрителей.

«Со Шнуровым можно говорить о чем угодно, он воспитанный, интеллигентный, очень хорошо образованный человек», — цитирует Михаила Швыдкого ТАСС.

За день до встречи сотрудники Московского театра мюзикла устроят в соцсетях конкурс на лучший вопрос для музыканта. Победитель сможет лично встретится с Сергеем Шнуровым, задать ему вопрос и получить специальный приз.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Сергей Шнуров уходит в живопись. Музыкант рассказал о своих творческих планах после распада группы «Ленинград».

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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