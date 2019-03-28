Вячеслав Макаров поздравил бойцов нацгвардии

В БКЗ «Октябрський» в Санкт-Петербурге состоялся торжественный концерт, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ.

Со сцены гвардейцев поздравили полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель ЗакСа Северной столицы Вячеслав Макаров.

В своем обращении Вячеслав Макаров отметил, что нацгвардейцам выпала великая честь служить в особом роде войск, на который возложена особая ответственность. По словам председателя ЗакСа, именно они позволяют стране оставаться целостной, а также хранят покой и безопасность её жителей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Макаров попросил перестать «полоскать» «Единую Россию». «Хватит уже полоскать партию… Не надо выходить потом на митинги и лить грязь на нас», — заявил политик.