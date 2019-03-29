Роскомнадзор ищет новые способы блокировки ресурсов

Фильтрация трафика приведет к усилению контроля Роскомнадзора над информацией в Интернете. Фото: pixabay.com

Фильтрация трафика приведет к усилению контроля Роскомнадзора над информацией в Интернете. Фото: pixabay.com

Федеральная служба контроля тестирует оборудование, фильтрующее трафик.

Роскомнадзор предложил операторам «МТС», «Мегафон» и “Вымпелком” протестировать оборудование для фильтрации трафика, сообщает РБК. Предполагается, что это тест перед реализацией суверенного “Рунета”, который включат, если Россию решат отключить от Интернета.

Теоретически это может означать, что Роскомнадзор сможет контролировать трафик сетей, на которые установят оборудование DPI. Например, федеральная служба контроля, возможно, сможет начать новую волну блокировки Telegram, с которым она борется с апреля 2018 года. Обсуждается и возможность снижать скорость доступа к отдельным интернет-ресурсам.

Пока что нет точной информации, когда эти тестирования проведут и что за ними последует. Известно, что оборудование обеспечит компания RDP.RU.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что офис Роскомнадзора в Санкт-Петербурге завесили баннерами.