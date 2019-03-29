Создана нейросеть, определяющая профориентацию по фотографии

Программу по-автоматическому созданию резюме можно будет установить себе на смартфон Фото: Pixabay

Программу по-автоматическому созданию резюме можно будет установить себе на смартфон Фото: Pixabay

Фотографии на вакансии претендента теперь достаточно, чтобы определить наличие у него высшего образования, а также пол, возраст и опыт работы.

Как сообщает RG, современная компьютерная программа в настоящее время тестируется сервисом по поиску работы Superjob. Она способна сама заполнить резюме по фотографии соискателя. Кроме того, программа определяет потенциальную зарплату претендента.

По данным Superjob, эти навыки оттачивались на 25 миллионах фото из резюме соискателей.

Созданная нейросеть в настоящее время запросто может определить к какой из 500 базовых профессий относится кандидат. Подытожив проведённые испытания, специалисты установили, что программа создаёт резюме и определяет базовые параметры с 88% точностью, а в случае некоторых профессий этот показатель достигает 100%

Использовать программу автоматического формирования резюме по фото сможет любой желающий. Нужно будет лишь установить приложение на свой смартфон. После чего создать резюме и загрузить фото.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что эксперты назвали три самые перспективные профессии в Петербурге в 2019 году.