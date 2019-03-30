В хирургии военного госпиталя завершился капремонт

Капительный ремонт хирургического корпуса военного клинического госпиталя Западного военного округа Петербурга завершился. Хирургия начнет работать с 30 марта.

Хирургический корпус находится в доме 63 по Суворовскому проспекту. Медицинское учреждение рассчитано на 80 койка-мест.

Корпус включает в себя несколько отделений хирургического профиля – общая и сосудистая хирургия, травматология, нейрохирургия, реанимация. Последнее является особой гордостью учреждения.

Все отделения корпуса оснащены необходимым современным медицинским оборудованием.

Хирургический комплекс военного госпиталя оказывает медицинскую помощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионерам. Однако сотрудники госпиталя уверяют, что они готовы оказать помочь и гражданским лицам в случае необходимости.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербургу понадобится помощь для закупки важнейших лекарств.