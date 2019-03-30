Почему некоторые животные спят стоя

На выбор позы, в котором животное отдыхает, влияет множество факторов – от возраста до пищеварения.

Швейцарские ученые из Цюрихского университета провели исследование, в ходе которого проанализировали порядка 30 тысяч поз более 250 животных.

Ученые выяснили, что во многом выбор позы для сна обуславливается процессом пищеварения животного, сообщает Journal of Mammalogy.

Например, коровы спят в лежачем положении, так как для правильного пищеварения их сила тяжести должна быть равномерно распределена в желудке. А вот грызуны часто спят сидя по тем же причинам.

Кроме того, поза сна зависит от возраста: взрослым особям часто сложно подниматься из горизонтального положения, поэтому они предпочитают спать стоя. Если крупное взрослое животное и ложиться, то исключительно на бок.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск онкологи.