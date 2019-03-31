Британские СМИ написали о фотографиях российских учителей в купальниках

Флешмоб #учителятожелюди продолжается — а англичане сетуют, что с такими педагогами они никогда бы не прогуливали школу.

Российские учителя запустили флешмоб в социальных сетях: после того как учительница из Барнаула была вынуждена уволиться из-за фото в купальнике, ее коллеги по всей стране стали выкладывать свои фотографии с хэштегом #учителятожелюди. Фотографии продолжают публиковать, хотя сейчас хэштег начали использовать и те, чьи записи не имеют к флешмобу никакого отношения.

Об акции неожиданно напичали британские СМИ: статьи о “российской революции” появились в издания The Sun и Daily Mail. Сейчас статья Daily Mail собрала 247 комментариев: британцы выражают желание вернуться в школу уже в России и сетуют, что если бы у них были такие учителя, они бы никогда не прогуливали.

Возможно, авторами статьи стали русские журналисты, работающие в Великобритании и следящие за событиями на родине. Согласно переписи населения страны, в Великобритании в 2005 году жили более 300 тысяч русских — около 0,5% населения страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о начале флешмоба.