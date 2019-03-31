Шнуров высмеял «экстремизм» Наташи Королевой

Российский шоумен и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram скриншот новости о певице Наташе Королевой.

Публикацию он сопроводил стихотворением иронического содержания.

Новость была о том, что Служба безопасности Украины нашла в песне «Маленькая страна» Наташи Королевой проявление экстремизма.

Шнуров посмеялася над ситуацией, написав: «Отравили, не спасет нас клизма. (…) Находясь под гнетом экстремизма русской термоядерной попсы».

Известно, что певице Королевой запретили въезд на Украину в течение 5 лет из-за песни. Певица прожила на Украине до 16 лет.

Шнуров отметил в своем стихотворении состояние отечественного шоу-бизнеса: «Нам не прыгнуть за пределы стиля. Стиль попсовый — это стиль России».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стало известно, что получила экс-супруга Шнурова Матильда после развода.