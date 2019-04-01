В Петербурге начинают закрывать “Полушки” и “Лаймы”

В Петербурге будет закрыто около 30 торговых площадок. Фото: https://wikishopping.ru

В Петербурге будет закрыто около 30 торговых площадок. Фото: https://wikishopping.ru

На их месте могут открыться “Перекрестки” и “Пятерочки”. Магазины закрывают из-за низкой прибыли.

Холдинг “Продовольственная биржа” начинает закрывать некоторые продовольственные точки в Петербурге. Это связано с нерентабельностью. Холдинг управляет сетевыми магазинами “Полушка”, “Лайм”, “Всенародный”, сообщает “Коммерсант”.

Стоит отметить, что полностью с рынка холдинг уходить не планирует.

На месте “Полушек” и “Лаймов” могут открыться “Пятерочки” и “Перекрестки”, поскольку часть помещений в Петербурге и Ленобласти будут переданы другим ретейлерам.

Также компании X5 Retail Group, которая управляет “Пятерочками” и “Перекрестками”, принадлежит сеть “Карусель”. Эти магазины также могут появиться на месте упраздненных.

В Петербурге будет закрыто около 30 торговых площадок.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, кому отойдут магазины и почему это произошло.