Печаль: в Петербурге становится все меньше работы

Надежда быстро найти в Петербурге работу тают. В первые три месяца 2019 года ожидания соискателей ухудшились, люди склоняются к негативным настроениям.

Компания HeadHunter провела исследование настроений работников Петербурга Ленинградской области. Оказалось, что они, по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, в первом квартале 2019 ухудшились. Индекс самочувствия работников и соискателей показывает их ожидания на рынке труда. Сейчас он колеблется в районе от -1 до +1. И с февраля 2018 он упал с -0,02 до -0,04. Если +1 в шкале – это стабильность ощущения себя на рынке, то -1 – негативное настроение.

Сейчас на петербургском рынке труда увереннее всего себя чувствуют соискатели из сфер туризма, гостиниц, ресторанов, а также из сферы продаж. А вот тяжелее всего приходится тем, кто хочет устроиться на работу в банковскую сферу, сферы безопасности или высшего менеджмента.

Представитель HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова отмечает, несмотря на плохие ожидания, количество резюме в Петербурге всё же растет. Так, в первом квартале 2019 года их стало больше на 15%, чем в первом квартале 2018 года.

Заместитель генерального директора отеля «Галакт» Наталья Синькова рассказала Gazeta.SPb, что отличные настроения в туристической и ресторанной сферах зависят в основном от сезонности. Например, сейчас отели нанимают дополнительных администраторов или горничных, потому что становится больше работы. Ведь приближается туристический сезон.

Но есть и парадокс – настроения, а значит ожидания соискателей, хорошие, но предложение маленькое. По оценкам эксперта, сейчас на одну вакансию приходится четыре резюме, то есть соискатели должны понимать, что трудоустроиться будет сложно. Но этого не происходит. Парадоксально радужные настроения можно объяснить, рассказывает Наталья Синькова, сарафанным радио. Так, обычно ходят слухи об отелях, которые скоро откроются, и они действительно открываются, вот только на деле оказываются маленькими гостиницами, соответственно, с маленьким штатом работников. Штат, в свою очередь, уже бывает укомплектован.

Также, отмечает Наталья Синькова, зачастую в отели приходят ребята на практику, но устроить их или что-то пообещать им – невозможно. Все вакансии, как правило, заняты, а карьерный рост предопределен. То есть даже из администратора вырасти в директора будет нелегко.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что эксперты назвали три самые перспективные профессии в Петербурге в 2019 году.