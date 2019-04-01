Билеты на Балет Бежара стоят до 152 тысяч рублей

Заплатить за возможность увидеть выступление французской труппы организаторы предлагают в рассрочку.

В комплексе “М1-Арена” 19 апреля выступят артисты Балета Бежара — и билеты на их выступление доходят до 152 тысяч рублей, сообщает “Мойка78” 1 апреля (но это не шутка). Поскольку администрация комплекса, видимо, понимает, что 152 тысячи рублей — сумма солидная, билет предлагают взять в рассрочку.

Самые дешевые билеты стоят 4,5 тысяч рублей, а больше всего доступно билетов в партер — за них придется заплатить от 5 до 16 тысяч.

Морис Бежар, создатель труппы, родом из Франции, но учился у русских эмигранток. Свою труппу он собрал в 1960 году, а название Балет Бежара она обрела в 1987 году. В течение нескольких лет с балетом работала Майя Плисецкая.

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