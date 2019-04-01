Мику Джаггер проведут операцию на сердце

Сейчас Мику Джаггеру 73 года. Фото: instagram @mickjagger
Сейчас Мику Джаггеру 73 года. Фото: instagram @mickjagger

The Rolling Stones отменили гастрольный тур — но если все пройдет хорошо, фронтмен вернется на сцену летом.

Лидеру британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру поменяют сердечный клапан, сообщает Reuters 1 апреля. Операцию проведут в Нью-Йорке до конца недели. Rolling Stones уже отменили концерты в США и Канаде из-за болезни своего фронтмена; Джаггер написал об этом в Instagram и попросил прощения у фанатов группы. Тур планировали провести с 20 апреля по конец июня.

По данным издания, если операция пройдет успешно, то Джаггер сможет вернуться на сцену уже летом.

Мику Джаггеру сейчас 73 года. Группа Rolling Stones появилась в 1962 году, выпустила 23 студийных альбома и восемь концертных.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что за билет на балет Бежара в Санкт-Петербурге придется отдать до 152 тысяч рублей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
The Rolling Stones мик джаггер музыкант операция
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