Мику Джаггер проведут операцию на сердце

The Rolling Stones отменили гастрольный тур — но если все пройдет хорошо, фронтмен вернется на сцену летом.

Лидеру британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру поменяют сердечный клапан, сообщает Reuters 1 апреля. Операцию проведут в Нью-Йорке до конца недели. Rolling Stones уже отменили концерты в США и Канаде из-за болезни своего фронтмена; Джаггер написал об этом в Instagram и попросил прощения у фанатов группы. Тур планировали провести с 20 апреля по конец июня.

По данным издания, если операция пройдет успешно, то Джаггер сможет вернуться на сцену уже летом.

Мику Джаггеру сейчас 73 года. Группа Rolling Stones появилась в 1962 году, выпустила 23 студийных альбома и восемь концертных.

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