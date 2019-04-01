Минтруд просит чаще хвалить госслужащих

Банальные грамоты могут хорошо мотивировать. Фото: Pixabay
Банальные грамоты могут хорошо мотивировать. Фото: Pixabay

Ведомство опубликовало методику, чтобы продемонстрировать руководителям, как можно и нужно поощрять подчиненных.

Он появилась в свободном доступе первого апреля. Минтруд считает, что людям для мотивации не всегда нужны деньги – иногда достаточно доброго слова. Так, любому начальнику рекомендуют находить поводы похвалить сотрудника. Даже обычные слова вроде «спасибо» и «молодец» свободны подбодрить человека, говорится в методичке. В качестве благодарности за эффективность работнику можно выписать грамоту или сделать приятный подарок.

Минтруд напоминает, что систематические переработки отрицательно влияют на желание сотрудника трудиться усердней. Людям нужно давать отдыхать, иначе у них не будет энергии выполнять работу хорошо.

Ведомство, помимо прочего, посоветовало руководителям прививать у госслужащих любовь к физической активности. Их можно, например, приобщать к зарядке в коллективе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Минтруде предложили доплачивать работникам за стресс на работе.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
методичка минтруд
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