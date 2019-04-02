Главный инспектор МВД будет принимать жалобы на главк в Петербурге

Главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Эдуард Соболь выслушает горожан по вопросам работы органов внутренних дел Петербурга. Прием состоится 5 апреля и продлится с 9:30 утра до 19:00 вечера. Об этом сообщает в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пожаловаться либо отметить доблестные действия сотрудников петербургской полиции, смогут на встрече с Соболем на улице Чайковского, 30.

Запись на прием пройдет 2 и 3 апреля по телефонам: 8 (812) 573-34-81 и 573-20-25. Звонки принимаются с 10:00 до 17:00. Посетителям необходимо иметь при себе паспорт и при необходимости письменное заявление.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полиция Петербурга запустила специальный сайт для борьбы с угонами. Сразу после обращения гражданина, у которого угнали автомобиль, в полицию по специальному каналу информация поступает из дежурной части на сервер сайта в базу данных.

После этого происходит публикация информации об угнанном автомобиле из базы данных на сайте «угонамнет.ру» в разделе «По горячим следам». Место совершения угона отображается на карте города.