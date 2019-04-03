В Россию перестанут поставлять три популярных лекарства

Среди них – спрей для лечения горла «Сентолете плюс», у которого есть множество аналогов.

О том, что некоторые импортные средства нельзя будет найти в российских аптеках, стало известно второго апреля. Так, из продажи исчезнет словенский спрей – такое решение принял производитель. Отмечается, что это никак не связанно с качество и безопасностью лекарства.

С полок пропадет также «Интрон», который решили больше не производить. Специалисты считают, что в этом нет никакого смысла, так как есть альтернативные препараты. При этом «Интрон» абсолютно не опасен для человека, поэтому его продолжат продавать, пока он не кончится на складах.

Через год, первого апреля 2020 года, в Россию перестанут завозить «Мюстофоран» из-за «производственный причин», говорится в сообщении Росздравнадзора. Его используют при онкологии, но его легко заменить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за день в Петербурге и области отравились лекарствами две девочки.