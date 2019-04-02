Дело Мамаева и Кокорина рассмотрят в суде уже сегодня

Кокорин находится в СИЗО с октября 2018 года. Фото: Вконтакте
Кокорин находится в СИЗО с октября 2018 года. Фото: Вконтакте

В московском суде состоится предварительное заседание. Оно пройдет в закрытом режиме.

Известно, что всех обвиняемых в Пресненском суде Москвы соберут третьего апреля в два часа дна. В скором времени может решиться судьба двух братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого, передает ТАСС.

Напоминаем, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» находятся в СИЗО с октября 2018 года. Их обвиняют в двух преступлениях, совершенных в центре Москвы. В результате пострадали три человека и дорогой автомобиль. Обвинения предъявлены по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Кокорин не раз жаловался на ухудшение здоровья – ему перед арестом сделали операцию на колено. Из-за отсутствия нагрузок оно начало болеть. Недавно «сине-бело-голубой» отметил за решеткой свой День рождения. Защита футболиста надеется на лучшее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что президент ФК «Зенит» готов дать Александру Кокорину «второй шанс».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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