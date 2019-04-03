Склады “Полушки” продолжает блокировать многодетная мать-бизнесмен

Женщина является поставщиком фруктов и овощей для сетевого магазина. Она сообщила, что “Полушка” задолжала ей миллион рублей.

Блокировку складских помещений “Полушки” бизнесмен начал еще утром 3 апреля. Она поставила свою машину напротив въезда и выезда, расположенного на Магнитогорской улице, 17. Об этом сообщает “Фонтанка”.

Утром предприниматель себе в помощь взяла несовершеннолетних детей. Крайняя степень отчаяния, как сказала она сама, наступила, потому что с декабря ритейлер задолжал ей миллион рублей.

В ход протестной акции вмешалась полиция, правда это не остановило обиженного предпринимателя. Уже без детей она продолжает пикетировать склады “Полушки”

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге начинают закрывать “Полушки” и “Лаймы”. На их месте могут открыться “Перекрестки” и “Пятерочки”. Магазины закрывают из-за низкой прибыли. Холдинг “Продовольственная биржа” начинает закрывать некоторые продовольственные точки в Петербурге из-за нерентабельности.