Жители Всеволожска жалуются на огромные кучи мусора

Мусор не убирают уже почти месяц. Фото: https://vk.com/typical_vsevolozhsk
Мусор не убирают уже почти месяц. Фото: https://vk.com/typical_vsevolozhsk

Они утверждают, что отходы не убирают на протяжении трех недель – вот и скопилась гора.

Об этом стало известно сегодня, третьего апреля. Жалобы от жителей дома по улице Связи появляются в социальных сетях уже несколько дней подряд. Люди не понимают, почему мусор никуда не вывозят почти месяц и как долго это продлится. Другие ленинградцы уверяют, что подобное происходит не только в одном дворе Всеволожска, но и в других тоже.

В ООО «ЖКК» уже прокомментировали обращения горожан. Предприятие уверяет, что не может вывозить мусор людей частных домовладений, которые не платят за сбор и вывоз ТБО.

Глава района отметил, что намерен судиться с компанией, чтобы лишить ее лицензии, передает издание 47news.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что экоактивисты бьют тревогу из-за гор мусора на севере промзоны “Горелово”. После того, как растаял снег, масштабы катастрофы стали очевиднее.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Всеволожск мусор
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Жители Всеволожска жалуются на огромные кучи мусора
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