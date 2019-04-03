Жители Всеволожска жалуются на огромные кучи мусора

Они утверждают, что отходы не убирают на протяжении трех недель – вот и скопилась гора.

Об этом стало известно сегодня, третьего апреля. Жалобы от жителей дома по улице Связи появляются в социальных сетях уже несколько дней подряд. Люди не понимают, почему мусор никуда не вывозят почти месяц и как долго это продлится. Другие ленинградцы уверяют, что подобное происходит не только в одном дворе Всеволожска, но и в других тоже.

В ООО «ЖКК» уже прокомментировали обращения горожан. Предприятие уверяет, что не может вывозить мусор людей частных домовладений, которые не платят за сбор и вывоз ТБО.

Глава района отметил, что намерен судиться с компанией, чтобы лишить ее лицензии, передает издание 47news.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что экоактивисты бьют тревогу из-за гор мусора на севере промзоны “Горелово”. После того, как растаял снег, масштабы катастрофы стали очевиднее.