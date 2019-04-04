Ученые нашли странную причину ожирения

Пыль может вызывать ожирение. Фото: Pixabay
Пыль может вызывать ожирение. Фото: Pixabay

Человек, вдыхая пыль, может заработать себе диагноз. В зоне риска находятся в первую очередь дети.

Эксперты рассказали о довольно необычной взаимосвязи в статье, которую опубликовал Eurekalert. Выяснилось, что пыль влияет на отложение жировых клеток из-за содержащихся в ней веществ.

Наблюдая за детьми, ученые пришли к выводу, что малыши в день поглощают до 100 миллиграммов пыли. Взяв около двухсот проб домашней пыл, они обнаружили, что в ней содержатся различные элементы, которые по-разному сказываются на здоровье ребенка. В домах, где в пыли преобладали некоторые из веществ, дети страдали от ожирения. Специалистам кажется, что именно они виноваты в проблемах с избыточным весом.

Теперь ученые планируют продолжить свои исследование, чтобы понять, каковы еще риски при вдыхании пыли.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые создали искусственный интеллект, способный предсказать раннюю смерть.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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