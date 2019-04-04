Садовники отмыли «Санкт-Петербург» с шампунем

Сегодня садово-парковое предприятие «Южный» отмыло знак «Санкт-Петербург», расположенный на въезде в город на Пулковском шоссе.

Для очищения знака от скопившейся за зиму грязи, работники использовали специальный шампунь. Для мойки знака пришлось задействовать автовышку и оборудование, которое подает воду под напором.

В прошлом году знак мыли только в мае, так как потепление пришло в город немного позже.

Кроме того, весь сегодняшний день дорожники проводят работы по мытью дорог во всех районах города.

За первые три дня весеннего месячника уже были отмыты или комплексно зачищены более 200 автомобильных дорог.

Главная задача служб уборки — привести в порядок все магистрали города до конца апреля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за вчерашний день, третье апреля, были вымыты 76 улиц Санкт-Петербурга.