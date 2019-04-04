«Военторг» предлагает купить эксклюзивную куртку «как у Путина»

Демисезонная ветровка продается во всех магазинах компании. Раньше в такой ходил только президент России.

Продажи курток начались сегодня, четвертого апреля. Все, кто хочет одеваться, как глава государства, могут приобрести для себя ветровку всего за семь тысяч рублей. В куртке, о которой идет речь, Владимир Путин ездил на рыбалку во время своего пребывания в Туве. «Военторг» отмечает, что это – качественная вещь из плотного материала, которая долго прослужит своему владельцу.

Пользователи отреагировали на новость неоднозначно. Многие пишут, что семь тысяч – слишком дорого, жалуясь на низкие зарплаты.

«Вот если бы еще запустили в продажу зарплату, как у Путина», — сетует одна из пользовательниц социальной сети «Вконтакте».

Другие считают, что теперь осталось запустить в продажу и другие вещи «как у Путина».

«Без шляпы эта куртка не смотрится», — пишет Сергей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путину подарили еще одну собаку и коня.