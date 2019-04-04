За год в Петербурге расселят 18 аварийных домов

В них живут почти 500 человек. Фото: Pixabay
В них живут почти 500 человек. Фото: Pixabay

Горожане, вынужденные жить в ужасных условиях, получат ключи от нового жилья.

Об этом стало известно сегодня, четвертого апреля. Планами поделился врио губернатор Санкт-Петербурга во время эфира на телеканале 78. Он заявил, что всего в этих домах проживает почти 500 человек. Все они в 2019 году смогут переехать.

Также глава Северной столицы рассказал, что в администрации обеспокоены вопросом реставрации фасадов исторических зданий. Сейчас формируется программа, в которую включат дома, нуждающиеся в ремонте. За текущий год внешний вид улучшат примерно 25 зданий, на этом Смольный не планирует останавливаться.

Беглов верит, что при должном финансировании и темпах работы, справиться с проблемой можно за 10 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов проверил отремонтированную школу для особенных детей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
аварийное жилье беглов
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