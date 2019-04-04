Беглов проверил отремонтированную школу для особенных детей

Современное образовательное пространство наконец открылось после капитального ремонта.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил школу на Васильевском острове сегодня, четвертого апреля.

Там ему показали, насколько изменилось учебное заведение за последнее время. В старинном здании, которое является объектом культурного наследия, расположилась школа с хорошим оборудованием и красивым дизайном. Там кроме кабинетов, есть много всего интересного – сухой бассейн, мастерские, кулинарная студия и спортивный зал. Благодаря коррекционной школе, дети с ограниченными возможностями смогут социализироваться и найти дело своей жизни.

Уточняется, что ребята уже успели позаниматься в обновленной школе и она им очень нравится.

Глава Санкт-Петербурга поблагодарил компанию «Сэтл-Сити», которая взяла на себя все расходы при ремонте. Всего инвестор вложил в проект почти 60 миллионов рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге инвалиды и ветераны ВОВ будут бесплатно ездить еще два дня в году.