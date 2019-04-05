Акция против объединения Волковского и Александринского театров пройдет в Ярославле

Акция носит название “Театр начинается с вешалки, а Первый русский - с Ярославля”. Фото: https://ru.wikipedia.org

Акция носит название “Театр начинается с вешалки, а Первый русский - с Ярославля”. Фото: https://ru.wikipedia.org

Активисты акции уверены, что первый русский театр появился именно в Ярославле. Все участники смогут повесить свои вешалки возле ярославского театра в знак протеста.

Приказ об объединении двух театров подписал ранее министр культуры Владимир Мединский. Он сказал, что инициатива объединения пришла снизу. Петербург выступил за объединение, а вот Ярославль не хочет этого.

Сегодня в Ярославле в 16:00 пройдет символическая акция “Театр начинается с вешалки, а Первый русский — с Ярославля” в знак несогласия, сообщает “Нева.Today”. Перед зданием Волковского театра появятся большие вешала, на которые все желающие смогут в знак солидарности с активистами повесить вешалки.

После того, как прозвучат первый и второй звонки, участники акции хором планируют прочитать четверостишия о Волковском театре. А после третьего звонка повторят сюжет из произведения Николая Гоголя.

Также известно, что премьер-министр страны Дмитрий Медведев приостановил действие приказа. К вопросу подключат специалистов и проведут дискуссию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что министр культуры раскритиковал недовольных фильмом “Т-34”.