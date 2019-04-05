Главный юрист “Газпрома” замечен в леопардовых штанах

Обтягивающие леопардовые штаны - это не единственный образ у юриста. Фото: https://www.instagram.com/

Обтягивающие леопардовые штаны - это не единственный образ у юриста. Фото: https://www.instagram.com/

В целом мужчина предпочитает неординарные образы, что заметно выделяет его из толпы. К своей должности — главный юрист — он шел с такими образами 17 лет.

Смелые, кричащие неординарные образы были замечены за главным газпромовским юристом Сергеем Кузнецом. Свои образы он демонстрирует на странице в Instagram.

Обтягивающие леопардовые штаны — это не единственный образ у юриста. Как сообщает “Фонтанка”, в юридической сфере Кузнец работает уже 17 лет. Скорее всего, в офис он так не ходит, но предпочитает в свободное время экспериментировать.

Как сообщает издание, по словам, знающих его людей, в молодости его знали, как большого балагура и компанейского парня.

Однако издание узнало мнение преподавателя моды Владимира Бухинника и он посчитал, что такие образы говорят о том, что юрист с одной стороны “широкой натуры”, а с другой — о некой декомпенсации. Чего не хватило в молодости, считает Бухинник.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Украина не получила денег от победы «Нафтогаза» в споре с “Газпромом”.